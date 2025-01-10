Bilecik'te Trafik Denetiminde 226 Araç ve Sürücüsüne Cezalar Kesildi

Bilecik'te trafik polisleri tarafından trafik denetimi sırasında 226 araç ve sürücülere adeta ceza yağdı.

Bilecik'te Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan trafik denetlemesinde 486 araç ve sürücüsü denetlendi. Gerçekleştirilen denetimde 226 araç ve sürücüsüne çeşitli sebeplerden dolayı 513 bin 565 TL trafik idari para cezası kesildi. - BİLECİK