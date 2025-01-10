Bilecik'te Trafik Denetiminde 226 Araç ve Sürücüsüne Cezalar Kesildi
Bilecik'te yapılan trafik denetimlerinde 486 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde 226 araç ve sürücüsüne toplamda 513 bin 565 TL ceza uygulandı.
Bilecik'te trafik polisleri tarafından trafik denetimi sırasında 226 araç ve sürücülere adeta ceza yağdı.
Bilecik'te Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan trafik denetlemesinde 486 araç ve sürücüsü denetlendi. Gerçekleştirilen denetimde 226 araç ve sürücüsüne çeşitli sebeplerden dolayı 513 bin 565 TL trafik idari para cezası kesildi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel