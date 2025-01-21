Üye Girişi
Haberler
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı

Bolu'da kayak merkezindeki otelde yangın! Bilanço ağırlaşıyor
Bolu Valisi Aydın: Otel yangınındaki vefatlardan 2'si panikle atlamak suretiyle oluşuyor

Vali Aydın otel yangınıyla ilgili kahreden detayı paylaştı
Alevlerin sardığı otelde can pazarı! Çarşafları birbirine bağlayıp pencereden atladı

Alevlerin sardığı otelde can pazarı! Mucize kurtuluş böyle kaydedildi
Ümit Özdağ'ın ifade vereceği İstanbul Adliyesi'nde yoğun güvenlik önlemleri alındı

Partililer adliyeye akın etti, polis güvenlik önlemlerini artırdı

Bilecik'te Trafik Denetimi: 380 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Bilecik'te Trafik Denetimi: 380 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te trafik uygulamalarında 1,367 araç denetlendi. 380 sürücü hız sınırı aşımından ceza alırken, toplamda 462 sürücüye çeşitli trafik ihlallerinden dolayı cezai işlem yapıldı.

Bilecik'te gerçekleştirilen trafik uygulamalarında 380 araç sürücüsüne hız sınırı aşımından dolayı cezai işlem uygulandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü polis ekipleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen trafik uygulamalarında bin 367 araç ve sürücüsü denetlendi. Denetimler kapsamında, 380 hız sınırı aşımı, 14 trafik işaret ve levhalarına uymamak, 11 hatalı park ve diğer trafik ihlallerinden dolayı 462 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

TRT dev maçı şifresiz yayınlayacak
img

60 bin TL maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar
img

Bolu'da kayak merkezindeki otelde yangın! Bilanço ağırlaşıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülkü Ocakları Başkanı'ndan gözaltına alınan Ümit Özdağ için sert sözler

Ülkü Ocakları Başkanı'ndan Ümit Özdağ için tehdit gibi mesaj
Premier Lig ekibinden Barış Alper Yılmaz için astronomik teklif

Barış için gelen teklife bakın
EYT'yi kaçıranlar için kademeli emeklilik geliyor! İşte sistem hakkında merak edilenler

EYT'yi kaçıranlara kademeli emeklilik geliyor! Yaş aralığı da belli
Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı

Okuldaki skandal görüntülerin cezası kesildi
Gözaltına alınan Ümit Özdağ, İstanbul'a getirildi

Gözaltına alınan Ümit Özdağ İstanbul Emniyeti'nde
Havale ile para gönderenler dikkat! Sistem değişti

Havale ile para gönderenler dikkat! Sistem değişti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.