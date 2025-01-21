Bilecik'te Trafik Denetimi: 380 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Bilecik'te gerçekleştirilen trafik uygulamalarında 380 araç sürücüsüne hız sınırı aşımından dolayı cezai işlem uygulandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü polis ekipleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen trafik uygulamalarında bin 367 araç ve sürücüsü denetlendi. Denetimler kapsamında, 380 hız sınırı aşımı, 14 trafik işaret ve levhalarına uymamak, 11 hatalı park ve diğer trafik ihlallerinden dolayı 462 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. - BİLECİK