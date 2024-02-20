Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 81 bin 34'e ulaştı.

TÜİK' ten edinilen bilgiye göre, Ocak ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 416 adet artarak, 81 bin 34'e ulaştı. Bilecik'teki taşıtların 37 bin 774 adeti otomobil, 13 bin 596 adeti kamyonet, 12 bin 114 adeti traktör, 11 bin 819'u motosiklet, 3 bin 354 adeti kamyon, bin 38 adeti minibüs, 965 adeti otobüs, 374 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor. - BİLECİK