Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 76 bin 717'ye ulaştı.

TÜİK' ten edinilen bilgiye göre, nisan ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 418 adet artarak, 76 bin 717'e ulaştı. Bilecik'teki taşıtların 36 bin 447 adeti otomobil, 13 bin 144 adeti kamyonet, 11 bin 813 adeti traktör, 9 bin 679'u motosiklet, 3 bin 304 adeti kamyon, bin 77 adeti minibüs, 906 adeti otobüs, 347 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı nisan ayı sonu itibarıyla 27 milyon 114 bin 311'e ulaştı. - BİLECİK