Bilecik'te Toplu Taşıma Ücretlerine Zam

Bilecik'te yeni yıl itibariyle toplu taşıma ücretlerine bir bir zam gelmeye devam ediyor.

Bilecik'te dün Bilecik- Osmaneli midibüs hattına zam gelirken, bir zam haberi de Bilecik-Bozüyük arasında toplu taşımadan geldi. Yeni ücret tarifesine göre, Bilecik-Bozüyük 75 TL, Bilecik-Ahmetpınar 50 TL, Bilecik- Kurtköy 50 TL, Bilecik- Demirköy 50 TL, Bilecik-Karaköy 55 TL oldu.

Öte yandan bindi-indi tarifesi ise; 45 TL oldu. - BİLECİK