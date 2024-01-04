Bilecik'te Toplu Taşıma Ücretlerine Zam
Bilecik'te yeni yıl itibariyle toplu taşıma ücretlerine bir bir zam gelmeye devam ediyor. Bilecik-Bozüyük arasında yapılan zamla birlikte yeni ücret tarifesi açıklandı.
Bilecik'te yeni yıl itibariyle toplu taşıma ücretlerine bir bir zam gelmeye devam ediyor.
Bilecik'te dün Bilecik- Osmaneli midibüs hattına zam gelirken, bir zam haberi de Bilecik-Bozüyük arasında toplu taşımadan geldi. Yeni ücret tarifesine göre, Bilecik-Bozüyük 75 TL, Bilecik-Ahmetpınar 50 TL, Bilecik- Kurtköy 50 TL, Bilecik- Demirköy 50 TL, Bilecik-Karaköy 55 TL oldu.
Öte yandan bindi-indi tarifesi ise; 45 TL oldu. - BİLECİK