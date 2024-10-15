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Bilecik'te 'Temiz Çevre' Etkinliği: 30 Poşet Çöp Toplandık

Bilecik'te 'Temiz Çevre' Etkinliği: 30 Poşet Çöp Toplandık
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Bilecik'in Ertuğrulgazi Mahallesi'nde, Özgen Sitesi sakinleri 'Temiz Çevre' sloganıyla Kent Ormanı'nda çöp toplama etkinliği düzenledi. Etkinlikte 30 poşet çöp toplandı ve bu tür aktivitelerin ayda bir yapılacağı ifade edildi.

Bilecik'te bir grup vatandaş, sitelerinin etrafı ve Kent Ormanı'ndan yaptıkları çöp toplama etkinliğinde 30 poşet çöp topladılar.

Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Yediler Mevkiinde bulunan Özgen Sitesi sakinleri 'Temiz Çevre' sloganıyla site etrafı ve sitelerine 200 metre uzaklıktaki Kent Ormanı'nda çoluk çocuk çöp toplama etkinliği yaptı. Site etrafı ve ormanlık alanda yapılan çöp toplama etkinliğinde battal boy 30 poşet çöp toplanırken, bu etkinliğin ayda bir yapılacağı söylendi.

Site sakinleri, bu etkinlikleri ile küçük de olsa bir fark oluşturmak istediklerini dile getirdiler. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

bilecik

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