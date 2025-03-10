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Bilecik'te Tavuk Çiftliğinde Yangın, Facia Önlenildi

Bilecik'te Tavuk Çiftliğinde Yangın, Facia Önlenildi
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Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde çıkan yangın, hızlı müdahale sayesinde kısa sürede söndürüldü. İlçe Kaymakamı abdüssamed Kılıç, yangının kontrol altına alınmasında vatandaşlar ve ekiplerin çabalarının önemli rol oynadığını vurguladı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir tavuk çiftliğinde çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, muhtemel bir facianın da önüne geçilmiş oldu.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bağlı Borcuk Köyü'nde faaliyet gösteren bir tavuk çiftliğinde çıkan yangın sonrası İlçe Kaymakamı Abdüssamed Kılıç olay yerinde incelemelerde bulundu. Yangın, itfaiye ve jandarma ekiplerinin yanı sıra vatandaşların hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındığı anlatan Kaymakam Kılıç, "Yangının daha büyük bir felakete dönüşmeden kontrol altına alınması, ekiplerimizin ve vatandaşlarımızın çabaları sayesinde olmuştur" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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