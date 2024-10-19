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Bilecik'te Tarımsal Üretim Planlaması Eğitimi Başladı

Bilecik'te Tarımsal Üretim Planlaması Eğitimi Başladı
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Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025-2027 üretim yıllarını hedef alan 'Yeni Destekleme Modeli ve Tarımsal Üretim Planlaması Eğitim Toplantıları'nı düzenliyor. Toplantılarda çiftçilere, yapılan mevzuat değişiklikleri ve yeni destekleme modeli hakkında bilgilendirme yapılıyor.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 'Yeni Destekleme Modeli ve Tarımsal Üretim Planlaması Eğitim Toplantıları' devam ediyor.

Bilecik'te 2025-2027 üretim yıllarını hedefleyen Tarımsal Üretim Planlaması, Su ve Üretim Planlamasını merkeze alan 'Bitkisel Üretimde Yeni Destekleme Modeli ve Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde yapılan, çiftçilerin kayıt işlemlerini kolaylaştıran değişiklikler hakkında; merkeze bağlı Beyce köyünde toplantı düzenlendi. Tarım İl Müdürlüğü teknik personellerince bilgilendirme eğitimi yapılarak, üreticilerle istişarelerde bulunuldu.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, 5 Nisan 2023 tarihinde 5488 sayılı Tarım Kanunu'nda yapılan değişiklikle tarımsal üretim planlanması konusunda bakanlıklarına yetki verildiğini anlatarak, "Tarımsal üretimin planlanması, gıda güvencesi ve güvenliğinin sağlanması, verimliliğin artırılması, çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması için bakanlıkça belirlenen ürün veya ürün gruplarının üretimine başlanmadan önce izin alınması zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda ürünlerin arz ve talep miktarı dikkate alınarak tarım havzası veya işletme bazında hangi ürün veya ürün gruplarının üretileceğinin belirlenmesi, stratejik ürünlerde arz güvenliğinin korunması, ülke ihtiyacına göre asgari ve azami üretim miktarlarının tespit edilerek, arz fazlası veya eksikliğinin oluşmasının önüne geçilmesi sağlanacaktır. Böylece üreticimizi koruyup güçlendirirken, tüketicimizin de artan refahtan pay alması sağlanacaktır. Bu doğrultuda Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli hakkında İl ve İlçe Müdürlüklerimizce üreticilerimize bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

bilecik Tarım

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