Bilecik'te Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık'tan Değerlendirme Toplantısı
Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, şube müdürleriyle bir araya gelerek projeleri değerlendirdi ve gelecek dönem planları hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, şube müdürleriyle bir araya gelerek değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.
Toplantıda, devam eden projeler ile önümüzdeki döneme ilişkin planlanan çalışmalar detaylı bir şekilde ele alındı. Şube müdürleri ile fikir alışverişinde bulunulan toplantıda, gelecek dönem faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülmesi için yapılacak çalışmalar hakkında görüşler paylaşıldı.
Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "Kurumsal hedeflere ulaşmada iş birliği kritik rol oynuyor" dedi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel