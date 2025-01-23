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Bilecik'te Tarım ve Orman Faaliyetleri Değerlendirildi

Bilecik'te Tarım ve Orman Faaliyetleri Değerlendirildi
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Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş başkanlığında yapılan toplantıda 2024 yılı faaliyetleri ve 2025 yılı planlaması değerlendirildi, Bilecik'in tarım potansiyeli ve çiftçi sorunları üzerine tartışmalar gerçekleştirildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş başkanlığında 2024 yılı faaliyetlerinin değerlendirildiği, 2025 yılı faaliyetlerinin planlamasının yapıldığı 'Yıllık Değerlendirme ve Planlama' toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, 2024 yılında yapılan çalışmalar, kentin bitkisel üretim, gıda ve hayvancılık alanındaki genel durumu, tarımsal destekler, çiftçi sorunları ve çözümleri konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

Bilecik'in bitkisel üretim ve hayvancılık alanında yüksek potansiyelli iller arasında olduğunu kaydeden İl Müdürü Necmettin Yoldaş, yoğun ve tempolu bir yılı geride bıraktıklarını, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak 2024 yılında sektörün tüm paydaşlarıyla birlikte dayanışma ve kararlılıkla başarılı bir yol kat ettiklerini söyledi. Yoldaş, 2025 yılında da Türkiye tarımının gücüne güç katmaya gururla devam edeceklerini belirtti.

Şube müdürlerinin sunumları, kurumun personel dağılımı, Bilecik'in bitkisel üretim, gıda ve hayvancılıktaki güncel durumu, hazırlanan ve devam eden projeler, gıda denetimleri, Bakanlıkça gerçekleştirilen desteklemelerin rakamsal durumu gibi konular ile devam eden toplantı, şube müdürlerinin sorularının yanıtlanması ve çözüm önerilerinin karara bağlanması ile sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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