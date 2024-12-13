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Bilecik'te Tarım Ürünleri Soğuk Hava Depolarında Paketleniyor

Bilecik'te Tarım Ürünleri Soğuk Hava Depolarında Paketleniyor
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Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Çerkeşli Köyü'nde tarım arazilerinde üretilen meyvelerin paketlendiği soğuk hava depolarını ziyaret etti ve vatandaşlarla bir araya gelerek ihtiyaç ve talepleri inceledi.

Bilecik'in tarım arazilerinde üretilen meyvelerin depolandığı ve paketlendiği soğuk hava depolarından Türkiye'nin dört bir yanına meyve gidiyor.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Çerkeşli Köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Köy Muhtarı Mustafa Metin ve vatandaşlarla köy hakkında istişarede bulunan Kaymakam Kılıç, ihtiyaç ve talepleri yerinde inceledi. Kaymakam Kılıç, Çerkeşli Köyü ve civarındaki tarımsal arazilerde üretilen meyvelerin depolandığı ve paketlendiği soğuk hava depolarını ve köydeki esnafları ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Köyde devam eden alt yapı çalışmalarında ve önümüzdeki dönemde yapımı planlanan diğer yatırım alanlarında incelemelerde bulunan Kaymakam Kılıç, daha sonra Çerkeşli İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

Öte yandan Kaymakam Abdüssamed Kılıç, çevre köyleri de ziyaret gerçekleştirerek durum değerlendirmesinde bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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