Bilecik'te Tarım Sayımı Ofisi Kuruldu

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Tarım Sayımı Ofisi kurulduğu söyleyerek, "İlgili kurumlarla iş birliği içerisinde yürütülecek çalışmaların, Bilecik genelindeki tarımsal verilerin güncel ve sağlıklı şekilde toplanmasına önemli katkı sunması hedefleniyor" dedi.

Bilecik'te 2025 yılı Tarım Sayımı çalışmaları kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde hazırlık toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürü Zeki Bostancı ve TÜİK Bursa Grup Müdürü Öznur Savaş Kara katıldı. Toplantıda, 1 Temmuz - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 'Tarım Sayımı' çalışmalarının detayları ele alındı.

Toplantı sonrası bir açıklama yapan Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, "Sayım sürecinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla il ve ilçe müdürlüklerinde gerekli görevlendirmelerin yapıldığı, ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde bir Tarım Sayımı Ofisi kuruldu. İlgili kurumlarla iş birliği içerisinde yürütülecek çalışmaların, Bilecik genelindeki tarımsal verilerin güncel ve sağlıklı şekilde toplanmasına önemli katkı sunması hedefleniyor" dedi. - BİLECİK