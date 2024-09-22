Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te Tarım Personeline Yeni Destekleme Modelleri Tanıtıldı

Bilecik'te Tarım Personeline Yeni Destekleme Modelleri Tanıtıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, teknik personellere 'Yeni Bitkisel Üretim Destekleme Modeli' ve 'İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesi' konularını anlattı. İl Müdürü, bu yeni modelle üreticilerin maliyetlerini azaltmayı ve verimliliği artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce teknik personellere 2 farklı konu anlatıldı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerine 'Yeni Bitkisel Üretim Destekleme Modeli' ve 'İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesi' konuları anlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Şube ve İlçe Müdürleri ile birlikte teknik personellere 'Yeni Bitkisel Üretim Destekleme Modeli' ve 'İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesi' konularının ayrıntıları anlatıldı.

Yapılan toplantıda İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, "Bu yeni destekleme modeli ile üreticilerin maliyetlerinin azaltılmasını, verimliliklerinin artırılmasını ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanmasını hedefliyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımızca işlenmeyen tarım arazilerinin kiraya verilerek üretime kazandırılması kararı alındı ve buna göre; üst üste iki yıl süreyle işlenmeyen tarım arazileri, arazinin vasfının değiştirilmemesi ve kiralayan tarafından tarımsal üretimde kullanılması şartıyla Bakanlıkça sezonluk olarak kiraya verileceği açıklandı" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

bilecik Ekonomi Güncel Eğitim Hukuk Yerel Tarım

Nevzat Bahtiyar'ın ek ifadesi ortaya çıktı: Narin'in öldüğünü annesi ilk günden biliyordu

Narin'in annesiyle ilgili ses getirecek yeni itiraf

 Ankara bu iddiayı konuşuyor: Tepkiler üzerine geri çekilen yasa düzenlemesi geri dönüyor

Tepkiler üzerine geri çekilen yasa düzenlemesi geri dönüyor

 Küresel kriz onları da vurdu! Alman otomotiv devi resmen iflas etti

Kriz onları da vurdu! Alman otomotiv devi resmen iflas etti
Yiğit Bulut isim vermeden Ali Koç'u hedef aldı: Dede parasıyla, baba parasıyla olmaz

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan Galatasaray maçıyla ilgili olay mesaj
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sima Tarkan kimdir, kaç yaşında? Sima Tarkan evleniyor mu, eşi kim? Masterchef 22 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef'te 21 Eylül eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2024 | Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 22 Eylül noterler çalışıyor mu? Pazar günü eczaneler açık mı, kapalı mı? 22 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi eczaneler! Resmi Gazete bugün (22 Eylül) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Fenerbahçe-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe-Galatasaray maç sonucu! Fenerbahçe-Galatasaray maçından kareler! Derbi maçından unutulmaz anlar… Galatasaray- Fenerbahçe derbi maçı kaç kaç? Galatasaray- Fenerbahçe maç özeti! Edin Dzeko kimdir? Edin Dzeko kaç yaşında ve nereli? Gabriel Sara kimdir? Gabriel Sara kaç yaşında ve nereli? Gabriel Sara istatistikleri!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });