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Bilecik'te Taraftar Gruplarından Kadına ve Çocuğa Şiddete Karşı Karanfilli Eylem

Bilecik'te Taraftar Gruplarından Kadına ve Çocuğa Şiddete Karşı Karanfilli Eylem
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Bilecik'te Belekoma Tayfa öncülüğündeki taraftar grupları, kadına ve çocuğa yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla karanfil dağıtıp farkındalık oluşturdu. Yüzlerce taraftar, 'Kadına kalkan eller kırılsın' sloganları eşliğinde etkinlik düzenledi.

Bilecik'te başta Belekoma Tayfa olmak üzere diğer takımların taraftar grupları kadına ve çocuğa yönelik şiddete karşı karanfilli eylem yaptı.

Bilecik'te yaptıkları toplumsal pankartlar ve gerçekleştirdikleri etkinliklerle adından söz ettiren Bilecikspor'un taraftar grubu Belekoma Tayfa öncülüğünde 4 büyük taraftar gruplarının desteği ile kadına ve çocuğa yönelik şiddete ele aldı.

Atatürk Parkı önünde toplanan yüzlerce taraftar ellerinde tuttukları takımın bayrakları ve atkılarıyla kadına ve çocuğa yönelik şiddete karşı dağıttıkları karanfillerle farkındalık oluşturmak istediler. 'Kadına kalkan eller kırılsın' sloganları da atan grup, çarşıdaki kadınlara tek tek karanfil dağıtırken, çocuklara da balon dağıttı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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