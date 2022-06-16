Bilecik'te süt dağıtımına yeniden başladı

Bilecik Belediyesi tarafından 'Hiçbir çocuk yatağına aç girmeyecek' sloganıyla başlatılan süt dağıtımı yeniden başladı.

Bilecik Belediyesi tarafından 'Hiçbir çocuk yatağına aç girmeyecek' sloganıyla başlatılan süt dağıtım çalışması ile her ay yaklaşık 2 bin litre süt çocuklara ulaştırılıyordu. Belli bir süre ara verilen dağıtıma Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı talimatıyla yeniden başladı. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen çalışmaların son derece önemli ve güzel çalışmalar olduğunu hatırlatan Başkan V. Subaşı, "Belediye Başkanlığı olarak, her alanda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında yer almaya devam ediyoruz. Bir yandan hayırsever vatandaşlarımızın Güzel Market'e teslim ettiği ev eşyalarıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evini donatırken diğer yandan gıda ve süt kolisi yardımlarını da sürdürüyoruz. Sosyal Destek Hizmetlerine bağlı görevlilerimiz, hazırlanan takvim doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ederek, sütlerini teslim ediyor. Bu konuda vatandaşlarımızın memnuniyet içeren geri dönüşleri bizleri de çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar da sürdürülen süt dağıtımı için duydukları memnuniyeti belirterek, belediye çalışanlarına teşekkür etti. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel