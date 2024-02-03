Bilecik'te Şüpheli Şahıs İhbarı Sonucu 7 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi
Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahıs ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan aramada, yakalanan şahsın üzerinde 7 adet sentetik ecza bulundu. Şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Bilecik'te şüpheli şahıs ihbarı üzerine harekete geçen ekipler yapılan aramada 7 adet sentetik ecza ele geçirdi.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri gelen şüpheli şahıs ihbarı üzerine harekete geçtiler. Yakalanan şahsın üzerinde arama yapan ekipler 7 adet sentetik ecza ele geçirdi.
Şahıs hakkında gerekli yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - BİLECİK