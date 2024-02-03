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Bilecik'te Şüpheli Şahıs İhbarı Sonucu 7 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

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Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahıs ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan aramada, yakalanan şahsın üzerinde 7 adet sentetik ecza bulundu. Şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bilecik'te şüpheli şahıs ihbarı üzerine harekete geçen ekipler yapılan aramada 7 adet sentetik ecza ele geçirdi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri gelen şüpheli şahıs ihbarı üzerine harekete geçtiler. Yakalanan şahsın üzerinde arama yapan ekipler 7 adet sentetik ecza ele geçirdi.

Şahıs hakkında gerekli yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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