Bilecik'te su ürünleri yetiştiriciliği yapan tesisler denetlendi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından su ürünleri yetiştiriciliği yönetmeliği kapsamında, Bozüyük ilçesinde yer alan su ürünleri yetiştiricilik tesislerinde denetimler gerçekleştirildi.

Tesislerde su kalite kontrollerinin nasıl yapıldığı, hastalıklar ve parazitlere karşı ne gibi önlemler alındığı ve çevresel etkiler gibi faktörler değerlendirildi. - BİLECİK