İsrail ateşkesi bozdu! Bomba yağdırılan Gazze'de bilanço git gide ağırlaşıyor

İsrail, Gazze'ye bomba yağdırdı! Bilanço git gide ağırlaşıyor
Hamas'tan ilk açıklama: İsrail ateşkes anlaşmasını tek taraflı olarak bozdu

Hamas'tan saldırı sonrası ilk açıklama! Kritik bir çağrı yaptılar
Türkiye'den Suriye hamlesi! Teklif Şara'dan geldi, silah tedariki başlıyor

Teklif Şara'dan geldi! Türkiye'den çok konuşulacak Suriye hamlesi
Erdoğan'ın 'Görevinizi yapın' talimatı sonrası harekete geçen ekiplere böyle karşı koydular

Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basan ekiplere böyle direndiler

Bilecik'te Su Ürünleri Avcılığına Yönelik Düzenlemeler

Bilecik'te Su Ürünleri Avcılığına Yönelik Düzenlemeler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, iç sularda tatlı su balıklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın teşviki için av yasaklarının önemini vurguladı. Yasak dönemlerinde yapılan denetimler hakkında bilgi verdi.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, su ürünleri avcılığına yönelik düzenlemeler hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, iç sularda mevcut tatlı su balıklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın teşviki amacıyla belirli dönemlerde getirilen av yasaklarının önemine dikkat çekti.

İl Müdürü Yoldaş, av yasağı detaylarını 15 Haziran tarihlerine kadar iç sulardaki sazan, yayın, kadife ve tatlısu kefali gibi balık türlerinin ticari ve amatör olarak avlanmasının yasak olduğunu söyledi. Bu yasağın balıkların üreme dönemini kapsadığını vurgulayan İl Müdürü Yoldaş, "Turna balığı avcılığı ise 15 Aralık - 31 Mart tarihleri arasında yasaklandıktan sonra, 1 Nisan itibariyle serbest bırakıldı. Su Ürünleri Kontrol Görevlileri, Emniyet, Jandarma ve Orman Muhafaza teşkilatlarıyla birlikte göl, gölet ve akarsularda sıkı denetimler gerçekleştirecek. Yasak dönemde su ürünleri avcılığı yaptığı tespit edilen balıkçılara yasal işlem uygulanacak" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Liderliği kaybedip canlı yayını bastı, sonrasında yaşananlar bomba
img

Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basan ekiplere böyle direndiler
img

Memurlara yeni hak geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatını kaybeden Tanyeli'nin vasiyeti ortaya çıktı

Hayatını kaybeden Tanyeli'nin vasiyeti ortaya çıktı
Her AVM'de mağazası vardı! MyGlobe şirketi konkordato ilan etti

Türkiye'nin önde gelen markası konkordato ilan etti
Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor

Memurlara yeni hak geliyor
Erdoğan'ın elini öpüp harçlık alan eski Türkiye güzeline kritik görev

Erdoğan'ın elini öpüp harçlık alan eski Türkiye güzeline kritik görev
Simpsonlar'ın 2025 kehaneti doğru çıktı! 4 ülke resmen karanlığa gömüldü

Simpsonlar'ın kehaneti gerçek çıktı! 4 ülkede de aynı olay yaşandı
Somalili askerlerin eğitildiği kışlada büyük kavga! 2'si ağır çok sayıda yaralı asker var

Somalili askerlerin eğitildiği kışlada büyük kavga! İki kişi entübe

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.