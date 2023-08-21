Bilecik'te su kesintisi yaşanacak
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Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, belediye ait içme suyu şebekesi ana hat bağlantı noktası kaynaklı su kesintisi yaşanacağı söyledi.
Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, belediye ait içme suyu şebekesi ana hat bağlantı noktası kaynaklı su kesintisi yaşanacağı söyledi.
Subaşı, yaptığı açıklamada, su kesintisinin yarın 11: 00 ile 20: 00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacağı belirterek, "Belediyemize ait içme suyu şebekesi ana hat bağlantı noktasında (Ormancılar Sokak-Şehit Mesut Bilir Caddesi birleşimi) 22 Ağustos 2023 tarihinde 11: 00-20: 00 saatleri arasında bağlantı yenileme çalışması gerçekleştirilecektir. Su kesintisinden Ertuğrulgazi Mahallesi, Gazipaşa Mahallesi ve İsmetpaşa Mahallesi bölgesel etkilenecektir. Çalışmanın erken bitmesi halinde süre beklenmeksizin şebekeye su verilecektir. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur" dedi. - BİLECİK