BİLECİK (İHA) - Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Nusret Tosun, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ile bir araya gelerek, Bilecik'te sporu daha ileriye taşımak için görüş alışverişinde bulundu.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, ASKF Başkanı Nusret Tosun ve yönetim kurulu üyelerini il parti binasında ağırladı. Gerçekleşen ziyarette Bilecik'te sporu daha ileriye taşımak için görüş alışverişlerinde bulunuldu. İl Başkanı Yıldırım, ziyaret sırasında yapmış olduğu konuşmada, "Başarının sürdürülebilir olması için, dün olduğu gibi bugün de amatör sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

ASFK Başkanı Tosun ise memnuniyetlerini ifade ederek, İl Başkanı Yıldırım'a amatör spora vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür etti. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel