Bilecik’te Sosyal Krizlerde Yanınızdayız Projesi Başlatıldı

Bilecik’te Sosyal Krizlerde Yanınızdayız Projesi Başlatıldı
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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, sosyal hizmet personeline yönelik psikolojik travma ve krize müdahale eğitimi verecek 'Sosyal Krizlerde Yanınızdayız' projesini hayata geçirdi. Proje, afet ve travmatik durumlarda etkin müdahale kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Sosyal Krizlerde Yanınızdayız" projesinin imza töreni gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, proje kapsamında özellikle afet, istismar ve kayıp gibi travmatik durumlarda görev yapan sosyal hizmet personeline yönelik psikolojik travma ve krize müdahale eğitimi verileceği söyledi. Türkoğlu, "Bu sayede kriz anlarında profesyonel ve etkili müdahale kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Ayrıca proje kapsamında psikososyal kriz müdahale ekibi kurulacak. Proje sayesinde, Bilecik'te yalnızca fiziksel müdahale değil, aynı zamanda psikolojik destek sunabilecek yetkin bir ekip oluşturulmuş olacak. Projenin özellikle afet ve travma durumlarında sahada görev yapan personelin yetkinliğini artırarak vatandaşlara daha etkin hizmet sunulmasına katkı sağlanacak" dedi.

Bu kapsamlı proje ile Bilecik, psikososyal kriz yönetiminde örnek illerden biri olma yolunda önemli bir adım atmış oldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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