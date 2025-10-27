Haberler

Bilecik'te Sosyal Hizmet Merkezleri Sorunları Masaya Yatırıldı

Bilecik'te düzenlenen toplantıda, Sosyal Hizmet Merkezlerinde yaşanan sorunlar tartışıldı ve çözüm önerileri üzerinde duruldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, süreçlerin iyileştirilmesi için iş birliği çağrısında bulundu.

Bilecik'te Sosyal Hizmet Merkezlerinde yaşanan sorunlar ve çözüm yolları, kapsamlı bir değerlendirme toplantısında ele alındı.

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü çatısı altında faaliyet gösteren Sosyal Hizmet Merkezlerinde yaşanan aksaklıkların giderilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla düzenlenen toplantıya, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu başkanlık etti. Toplantıya ayrıca Sosyal Hizmet Merkezi müdürleri ve birim sorumluları katılım sağladı. Toplantıda merkezlerdeki mevcut sorunlar detaylı şekilde ele alınırken, çözüm önerileri üzerinde de görüş alışverişinde bulunuldu. İl Müdürü Türkoğlu, sosyal hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinin önemine vurgu yaparak, birim sorumlularına süreçlerin iyileştirilmesine yönelik koordinasyon ve iş birliği çağrısında bulundu.

Katılımcılar, hizmet sunumunda karşılaşılan sıkıntıların çözümü için uygulanabilecek stratejileri tartışarak, merkezlerin daha hızlı ve etkin hizmet vermesi için önerilerini paylaştı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
