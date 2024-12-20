Bilecik'te 'Sokakta Kimse Kalmasın' Projesi Başlatıldı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, soğuk kış günlerinde sokakta kalan evsizler için vatandaşları duyarlılığa çağrısında bulunarak, "Sokakta Kimse Kalmasın" projesi ile kimsesizlere yardım eli uzatacaklarını söyledi.

Proje hakkında bilgi veren Vali Aygöl, Bilecik Valiliği, olarak zor şartlar altında evi olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım elini uzattıklarını söyledi. Aygöl, "İhtiyaç sahibi, kimsesiz, kalacak yeri olmayan vatandaşlarımızdan lütfen bizi haberdar edin. Sokakta kalan ihtiyaç sahibi vatandaşlar için ALO 112 veya 0228 212 27 53 numaralarından gerekli kurumlar ile iletişime geçilebilecek" dedi. - BİLECİK