Bilecik'te Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı Tanıtımı Yapıldı

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, ' Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve 2. Eylem Planı Tanıtımı' toplantısına katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, katılımıyla Ankara'da düzenlenen Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve 2. Eylem Planı Tanıtımı' toplantısına Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ve İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman katıldı. Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan İl Müdürü Türkoğlu, "Bakanlık olarak 'Toplumun her ferdine etkin sosyal hizmet sunarak ülkemizin sosyal kalkınmasında öncü kurum olmak' vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi güçlü bir sivil toplumun, güçlü bir demokrasinin, güçlü bir devletin birbirinin alternatifi değil tamamlayıcısı olduğuna inanıyoruz. Bu anlayıştan hareketle çalışmalarımızda sivil toplum, akademi, uluslararası kuruluşlar ve özel sektörle yaptığımız iş birlikleriyle gücümüze güç katıyoruz" dedi. - BİLECİK