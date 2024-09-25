Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı Tanıtımı Yapıldı

Bilecik'te Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı Tanıtımı Yapıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve 2. Eylem Planı Tanıtımı toplantısına katıldı. Toplantıda, güçlü bir sivil toplumun demokrasiyi desteklediği vurgulandı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, ' Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve 2. Eylem Planı Tanıtımı' toplantısına katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, katılımıyla Ankara'da düzenlenen Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve 2. Eylem Planı Tanıtımı' toplantısına Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ve İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman katıldı. Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan İl Müdürü Türkoğlu, "Bakanlık olarak 'Toplumun her ferdine etkin sosyal hizmet sunarak ülkemizin sosyal kalkınmasında öncü kurum olmak' vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi güçlü bir sivil toplumun, güçlü bir demokrasinin, güçlü bir devletin birbirinin alternatifi değil tamamlayıcısı olduğuna inanıyoruz. Bu anlayıştan hareketle çalışmalarımızda sivil toplum, akademi, uluslararası kuruluşlar ve özel sektörle yaptığımız iş birlikleriyle gücümüze güç katıyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sivil Toplum Politika bilecik Yerel Yaşam

İçlerinden biri de öğretmen! Deprem yardımlarını satarken yakalandılar

Deprem yardımlarını satarken yakalandılar

 Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği kitabı bir an olsun bırakmadı

Paşinyan'dan mutlusu yok! Kucağındakini bir an olsun bırakmadı

 Kaçakçılıkla anılan milletvekiliyle ilgili bomba iddia: Bulgaristan'da bar kapattı

Kaçakçılıkla anılan vekil bar kapatmış
Özel Harekat polislerinden eski boksöre operasyon

Özel Harekat polislerinden eski boksöre operasyon
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çalışan emeklilerin maaşında kesinti olacak mı? Emekli çalışanın maaşından kesinti olur mu? DÜNYA ECZACILAR GÜNÜ MESAJLARI! 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü sözleri ve mesajları… Gibi 6. Sezon ne zaman? GİBİ 6. Sezon ne zaman yayınlanacak, tarihi belli mi? ALES/3 başvuruları ne zaman? 2024-ALES/3 sınavı ne zaman, saat kaçta? Bu akşam Kuruluş Osman var mı? Kuruluş Osman yeni sezon başlıyor mu? Gaziantep su kesintisi sorgulama! 25 Eylül GASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Gaziantep su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? ŞOK AKTÜEL 25 EYLÜL- 1 EKİM KATALOĞU ŞOK'a gelen ürünler! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? ŞOK fiyat listesi! İstanbul su kesintisi sorgulama! 25 Eylül İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Cem Gölbaşı kimdir? Cem Gölbaşı kaç yaşında, nereli? ATV CANLI İZLE 25 YLÜL | Müge Anlı son bölüm ne oldu? ATV frekans bilgileri ve canlı yayın… Dora Altınbaşak kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Dora Altınbaşak kaç yaşında, nereli? Dora Altınbaşak biyografisi!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });