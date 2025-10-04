Bilecik'te Sigara Bırakma Kampanyası Düzenlendi

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı kapsamında "Sigara bırakma kampanyası" düzenlendi.

Etkinlik, Bilecik Gençlik Merkezi'nde sigara kullanan tüm personelin katılımıyla gerçekleştirildi. Kampanya kapsamında bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekilerek, sağlıklı yaşam bilincinin artırılması hedeflendi. Etkinlik, sigaranın zararları hakkında bilgilendirmeler ve farkındalık oluşturacak çalışmalarla sona erdi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Sağlıklı bir gelecek için hep birlikte sigaraya karşı mücadelede buluştuk" dedi. - BİLECİK