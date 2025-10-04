Haberler

Bilecik'te Sigara Bırakma Kampanyası Düzenlendi

Bilecik'te Sigara Bırakma Kampanyası Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Sigara bırakma kampanyası' ile sağlıklı yaşam bilincinin artırılması ve bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekildi.

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı kapsamında "Sigara bırakma kampanyası" düzenlendi.

Etkinlik, Bilecik Gençlik Merkezi'nde sigara kullanan tüm personelin katılımıyla gerçekleştirildi. Kampanya kapsamında bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekilerek, sağlıklı yaşam bilincinin artırılması hedeflendi. Etkinlik, sigaranın zararları hakkında bilgilendirmeler ve farkındalık oluşturacak çalışmalarla sona erdi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Sağlıklı bir gelecek için hep birlikte sigaraya karşı mücadelede buluştuk" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump'ın talimatına rağmen Netanyahu kan dökmeye devam ediyor

Dünya barış beklerken İsrail vuruyor! Sabaha kadar kan döktü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'te kural ihlali yapan yarışmacılar belli oldu! İşte aldıkları ceza

Gizli plan deşifre oldu! Kural ihlali yapan isim kendini ele verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas'ın Gazze planına yanıtı kalıcı barış için önemli bir adım

Hamas'ın yanıtı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama! İsrail'e mesajı net
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.