Bilecik'te Sıcak Hava Dondurmacılara Yaradı

Bilecik'te hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde gitmesi dondurmacılara yararken, vatandaşlar serinlemeyi dondurmada buluyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde havaların sıcak olması nedeniyle yaz mevsiminin vazgeçilmezi olan dondurma satışlarında da artış yaşanırken, dondurma satan işyeri sahiplerin yüzünü güldürüyor. Kavurucu sıcaklıklardan bunalan vatandaşlar serinlemek için dondurma tezgahlarına uğradığını anlatan, dondurma satıcısı Samet Kuru, "Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sıcaklarda önemli bir artış oldu. Bunun sonucu olarak ta dondurma satışında artış oldu. İnsanlar sıcak havalarda bunaldığında soğuk su veya dondurma ile serinlemeyi tercih etmektedir" dedi. - BİLECİK