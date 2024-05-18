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Bilecik'te sera alanlarında kontrol ve denetim çalışmaları

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün talimatlarıyla İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş başkanlığında yapılan saha çalışmalarıyla seracılık faaliyetlerinin sağlıklı ve kaliteli ürün üretimi için denetimler yapılıyor.

Bilecik'te sera alanlarında kontrol ve denetim çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün talimatları ile İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş başkanlığında teknik ekiplerce seracılığın yoğun olduğu Söğüt-Çaltı ve İnhisar ilçelerindeki mevcut seralarda sağlıklı ve kaliteli ürün üretilmesi için saha çalışmalarına başlandı.

Sera içerisinde çiftçilerin, yüksek verimli, sağlıklı ve kaliteli ürün elde etmesi için tavsiyelerde bulunuldu. Çiftçilere kültürel, kimyasal, biyoteknik mücadele yöntemleri ve pazara çıkarmadan önce önemli olan son ilaçlama ile hasat arasındaki süre hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Yoldaş, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak her koşulda üretimi destekleyecek ve üreticinin yanında olacaklarını belirtti ve "Üreten çiftçilerimizin ürünleri bol, kazançları bereketli olsun" temennilerinde bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Şefik Aygöl Bilecik Çiftçilik Tarım Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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