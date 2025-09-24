Bilecik'te Sendikal Destek Eylemi: İşten Çıkarılan İşçiler İçin Çadır Kuruldu

Haber: Gökay ŞİMŞEK

(BİLECİK)- Bilecik'in Osmaneli ilçesinde faaliyette bulunan Rehau Fabrikasında sendikaya üye oldukları iddiasıyla işten çıkarılan 9 işçiye destek vermek amacıyla işyerine gelen DİSK'e bağlı Lastik İş Başkanı Alaaddin Sarı, "Şu anda masaya gelmemekte, mahkemeye vermek suretiyle süreci uzatmakla, Lastik İş Sendikasına üyesi oldu diye iş akdini feshetmenizle Anayasa'yı çiğniyorsunuz" dedi.

Rehau Polimeri Kimya San. A.Ş. Fabrikası'nda DİSK'e bağıl Lastik İş Sendikası sendikal örgütlenmeyi tamamlayarak yetki tespitine başladı. İşveren bu süreçte mahkemeye giderken, "Dokuz işçinin ise sendikaya üye olduğu" gerekçesi ile iş akitlerine son verildi. İşten çıkarılan işçiler fabrika önünde çadır kurdu.

Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı, işçilere destek olmak amacıyla fabrikaya geldi. Sarı, burada işçileri hitaben yaptığ ıkonuşmada şunları söyledi:

"Ey Rehau işvereni, size sesleniyorum. Şu anda daha hala fragmanı oynuyoruz. Buradaki çadır sadece bir semboldür. Bir an önce, eğer yetkiyle alakalı değerlendiriyorsanız farklı mahkemeler açarak süreci uzattığınızın farkındayız. Sizin nereye hangi mahkemeyi açacağınızı biliyoruz.

Haziran ayının sonuna kadar bekleriz. Gerekirse 2026'nın sonuna kadar da bekleriz. Çünkü biz gerekli Çalışma Bakanlığı'ndan gerekli yetkiyi aldık.

Şu anda masaya gelmemekte, mahkemeye vermek suretiyle süreci uzatmakla birincisi sendikalı olan işçi arkadaşlarımızı EYT'li varken, Lastik İş Sendikasına üyesi oldu diye iş akdi feshetmeniz anayasayı çiğniyorsunuz. Bununla ilgili zaten dava açtık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti anayasal çerçevede yönetilir. Şu anda anayasal suç işliyorsunuz bu arkadaşları atmakla. İçeride çalışan arkadaşlarıma da ifade etmek istiyorum: Burada işten atılan arkadaşlarımızın duruşu, eylemi sizin içeride daha rahat çalışıyor olmanızla alakalıdır. Bu arkadaşların buradaki mücadelesi sizin içeride daha fazla mobinge maruz kalmamanız içindir.

Sakın korkmayın! Eğer korkarsanız kaybedersiniz. Bu işveren size bir parmak bal çalar sonra farklı şekilde hareket eder. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Anayasası'nı dahi tanımayan bir anlayış sizin insan hak ve hürriyetlerini asla ve asla tanımayacağınızı bilmenizi isterim.

Biran önce Rahau işverenini masaya davet ediyorum. Şu anda Lastik İş Sendikası'nın Genel Başkanı olarak konuşuyorum. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyon'unun Genel Başkan Yardımcısı olarak konuşuyorum, daha DİSK'i buraya getirmedik. Daha Türkiye'deki diğer sendikaları buraya getirmedik. Daha Türkiye'de sizin işçi atımınızı yaygınlaştırmadık. Ama bu yaygınlaştırmayacağımız manasına gelmez. Onun için biran önce masaya gelin, bu süreçle alakalı arkadaşlarımızın genel haklarıyla talepleriyle, sendikal hakkıyla alakalı Anayasa'nın 51. Maddesini çiğnemeyin diyorum."