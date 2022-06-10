Bilecik'te Sel Baskını - Haberler

GÖKAY ŞİMŞEK

Bilecik'te aşırı yağmur yağışı sonrası birçok evi ve iş yerini su bastı, dört araçta maddi hasar oluştu. Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, "Vatandaşlarımızın yandayız, onların yaralarını sarmak için buradayız. Mağduriyet varsa da üzerimize düşen ne varsa yapacağız" dedi.

Bilecik'te dün akşam saat 22.00 civarında başlayan yağmur, sele neden oldu. Yağış sebebiyle birçok ev ve iş yerini su bastı. Gazipaşa Mahallesi, Futbol Sokak'ta sürüklenen 4 araç ise suların getirdiği çakıl ve kumlar nedeniyle zarar gördü. Araçlar, belediye ekiplerinin çalışması sonucunda bulundukları yerden iş makineleri yardımı ile kurtarıldı.

"ÇOK ÜZÜCÜ BİR DURUM YAŞADIK"

Bölgede incelemelerde bulunan Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, "Çok üzücü bir durum yaşadık bu akşam. Aşırı bir yağış sonucu altyapı için serdiğimiz malzemede doğal olarak kaymalar oluştu. Bu durum için bütün mağdur olan vatandaşlarımızın sonuna kadar yanındayız. Ekiplerimiz hemen seferber oldu ve çok hızlı müdahale etmeye başladılar. Şu anda da mağduriyetler gideriliyor. Bildiğiniz gibi bu bir doğal afet. Ama elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Vatandaşlarımızın yandayız, onların yaralarını sarmak için buradayız. Mağduriyet varsa da üzerimize düşen ne varsa yapacağız" diye konuştu.

"YAKLAŞMAK MÜMKÜN DEĞİLDİ"

Aracı maddi hasar gören Recai Liman isimli vatandaş ise şunları aktardı:

"Ben bu akşam zaten hemen çekeceğim diye bıraktım eve çıktım, o arada yağmur başladı. İnip arabanın yanına geldik, yaklaşmak mümkün değildi. Zaten aşırı derecede sel vardı. Bize de zararı olmasın diye biraz bekledik ama dineceği de yoktu. Diğer 3 tane araçta benim aracımda bu şekilde mağdur kaldı."

ANKA / Yerel