Bilecik'te şehit ve gazi yakınlarına oryantasyon eğitimi

Bilecik'te kamuya yerleşen şehit ve gazi yakınlarına oryantasyon eğitimi düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen atama töreninin ardından kamu kurum ve kuruluşlarına yerleşen şehit ve gazi yakınlarına yönelik oryantasyon eğitimi yapıldı. Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen program, İl Müdürü İlkay Türkoğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı. Eğitim kapsamında, atama süreci, kamu görevlilerinin hak ve sorumlulukları ile kurum içi sosyal davranış kuralları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Programda konuşan İl Müdürü İlkay Türkoğlu, "Kamuda istihdam hakkından yararlanan şehit yakını ve gazi yakınlarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyoruz" dedi. - BİLECİK