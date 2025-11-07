Bilecik İl Emniyet Müdürü Şehit Polis Ailelerini Ziyaret Etti
Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, şehit polis memurlarının ailelerini ziyaret etti. Ziyaret sırasında, şehit Polis Memuru Mevlüt Kurt'un kız kardeşi ve şehit Polis Memuru Fikret Turanlı'nın eşi ile bir araya gelindi. Şener, tüm şehitleri rahmetle andıklarını belirtti.
Bilecik'te İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, Polis Eşleri Derneği Bilecik Şube Başkanı Zerrin Şener ve dernek üyeleri, şehit polis memurlarının ailelerini ziyaret etti. Ziyarette, şehit Polis Memuru Mevlüt Kurt'un kız kardeşi Hanım Acar ve ailesi ile şehit Polis Memuru Fikret Turanlı'nın eşi Mine Turanlı'ya anlamlı ziyaret gerçekleştirildi. Gökalp Şener, "Vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz" dedi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel