Haberler

Bilecik İl Emniyet Müdürü Şehit Polis Ailelerini Ziyaret Etti

Bilecik İl Emniyet Müdürü Şehit Polis Ailelerini Ziyaret Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, şehit polis memurlarının ailelerini ziyaret etti. Ziyaret sırasında, şehit Polis Memuru Mevlüt Kurt'un kız kardeşi ve şehit Polis Memuru Fikret Turanlı'nın eşi ile bir araya gelindi. Şener, tüm şehitleri rahmetle andıklarını belirtti.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, şehit polislerin ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Bilecik'te İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, Polis Eşleri Derneği Bilecik Şube Başkanı Zerrin Şener ve dernek üyeleri, şehit polis memurlarının ailelerini ziyaret etti. Ziyarette, şehit Polis Memuru Mevlüt Kurt'un kız kardeşi Hanım Acar ve ailesi ile şehit Polis Memuru Fikret Turanlı'nın eşi Mine Turanlı'ya anlamlı ziyaret gerçekleştirildi. Gökalp Şener, "Vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Türkiye'den Netanyahu'nun da aralarında bulunduğu 37 İsrailli yetkili hakkında yakalama kararı

Türkiye'den 37 İsrailli hakkında yakalama kararı! Netanyahu da var
Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek! Karadeniz'i işaret ettiler

Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek
İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı

İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı
Papara kullanıcı bakiyelerinin iade sürecini başlattı

Faaliyet izni iptal edilen kuruluş paraları iade etmeye başladı
Yol kenarında ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı

Yol kenarında ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı
Eski İspanya Kralı 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldüren bendim

Eski kral 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldürdüm
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonu düşecek

Paranın patronundan milyonlarca kiracının yüzünü güldürecek mesaj
Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı

Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.