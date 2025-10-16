Haberler

Bilecik'te şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelindi

Bilecik'te şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelindi
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelerek onların kahramanlıklarını yad etti.

Bilecik'te, şehit aileleri ve gazilerin ziyaret edildiği programda İl Müdürü İlkay Türkoğlu, onlarla sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi. Türkoğlu, "Bu topraklar, onların fedakarlığıyla vatan oldu. Her zaman yanlarında, her zaman gönüllerindeyiz. Şehit ailelerimize ve gazilerimize teşekkür ederim. devletimiz şehit yakınlarımızı ve gazilerimize her daim sahip çıkacak" dedi.

Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve karşılıklı duygu paylaşımı ile sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
