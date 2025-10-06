Haberler

Bilecik'te Şehit Aileleri ve Gazilere Anlamlı Program

Bilecik'te Şehit Aileleri ve Gazilere Anlamlı Program
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu öncülüğünde düzenlenen programda şehit aileleri ve gazilere destek verildi. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in selamları iletildi. Türkoğlu, şehitlerin fedakarlığının unutulmayacağını ve ailelerine minnettar kalacaklarını belirtti.

Bilecik'te, şehit aileleri ve gazilere yönelik anlamlı program gerçekleştirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu öncülüğünde düzenlenen program kapsamında, şehit aileleri ve gaziler ağırlandı. Programda, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in selamları iletilerek, devletin şehit yakınları ve gazilerin her zaman yanında olduğu vurgulandı. Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Türkoğlu, "Kıymetli emanetlerimizi, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi ziyaret ederek, aziz şehitlerimizin fedakarlığını asla unutmayacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Onların manevi mirasına sahip çıkmak ve değerli ailelerine daima minnettar olmak en büyük görevimizdir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Fransa'da dün hükümetini kuran Başbakan Lecornu, bugün istifa etti

Avrupa ülkesinde kriz! Dün yeni hükümeti kurdu, bugün istifa etti
ABD Başkanı Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bunu yapmana ihtiyacım var

Sürpriz görüşmeden ilk detay: Bunu yapmana ihtiyacım var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.