Bilecik'te Şehit Aileleri ve Gazilere Anlamlı Program

Bilecik'te, şehit aileleri ve gazilere yönelik anlamlı program gerçekleştirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu öncülüğünde düzenlenen program kapsamında, şehit aileleri ve gaziler ağırlandı. Programda, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in selamları iletilerek, devletin şehit yakınları ve gazilerin her zaman yanında olduğu vurgulandı. Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Türkoğlu, "Kıymetli emanetlerimizi, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi ziyaret ederek, aziz şehitlerimizin fedakarlığını asla unutmayacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Onların manevi mirasına sahip çıkmak ve değerli ailelerine daima minnettar olmak en büyük görevimizdir" dedi. - BİLECİK