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Bilecik'te Şehir İçi ve Karayolu Yoğunluğu Artıyor

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Bilecik'te yıllardır bir düzenleme yapılmayan şehir içi ve karayolu, artık yoğunluğu kaldıramaz hale geldi. Araç kuyrukları bazı gün ve saatlerde neredeyse 3 kilometreyi buluyor. Sürücüler çözüm bekliyor.

Bilecik'te yıllardır bir düzenleme yapılmayan şehir içi, karayolu artık yoğunluğu kaldıramazken, bazı gün ve saatler araç kuyrukları neredeyse 3 kilometreyi buluyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversite ile karayolları arasında Eskişehir'e bağlanan 1103 ile 16002 karayolunda yıllardır bir düzenleme yapılmamasında oluşan araç yoğunluğundan sürücüleri çileden çıkartıyor. Dün Bilecik Şeyh Edebali Üniversite'nde gerçekleşen mezuniyet sonrası oluşan araç konvoyu neredeyse 3 kilometreyi aştı. Bir ucu üniversite olan konvoyun bir ucu çarşı merkezinde olduğu görüldü. Bilecik'e çocukların mezuniyeti gelen aileler Bilecik trafiği İstanbul trafiğini geçmiş esprileri yaparken, buna bir çözüm bulunması gerektiğini söylediler.

Öte yandan, askeriye yemin törenleri ve hafta içinde fabrika çıkış saatleri olan 17.00 ile 19.00 arasında oluşan araç yoğunluğundan sürücüler 5 dakikada gidecekleri yolu 30 dakika gidiyorlar. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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