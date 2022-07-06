Bilecik'te şehir içi ulaşım kartlı sisteme geçecek - Haberler

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Bilecik'te şehir içi ulaşım kartlı sisteme geçecek

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bilecik'te şehir içi ulaşım kartlı sisteme geçecek

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, şehir içi dolmuşlarda kartlı sisteme geçeceklerini ve engellilerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik köklü düzenlemeler yapacaklarını söyledi.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, şehir içi dolmuşlarda kartlı sisteme geçeceklerini ve engellilerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik köklü düzenlemeler yapacaklarını söyledi.

Temmuz ayı meclis toplantısını sonrası meclis üyelerinin sorusu üzerine söz konusu çalışma hakkında bilgi veren Başkan V. Subaşı, "Şehrimizde dolmuşlar ve engellilerle ilgili uyarılar ve kontroller yapmamıza rağmen sıkıntıların olduğunu biliyorum. Hatta çoğu dolmuşlarımızın engellilerin kullanımına uygun olmadığı bilgisini aldım. Birçok engelli vatandaşımız, kartlarını gösterdiği halde gerekli kolaylıklar sağlanmıyor. Bu konuda bizler de çok rahatsızız. Defalarca uyarı ve yaptırımlar yapmamıza rağmen" dedi.

"Yeni yapacağımız dolmuş ihalesi ile bu sorunları çözüme kavuşturacağız"

Ulaşım hizmetine ilişkin yeni ihalenin olacağını kaydeden Başkan V. Subaşı, "Bazı ihalelerin süresi 6 ay sonraya kadar bitiyor. Yeni ihalede katılımcılardan yeni araçlar isteyeceğiz. Bu söylediğim sorunları giderecek bazı şartlarımız olacak. Örneğin kartlı sisteme geçeceğiz. Yani vatandaşımız kendisine kartıyla ilgili sunulan tüm imkanları kullanmış olacak. Hiç kimseye hesap vermeden bu hizmeti alacak. Öğrenciyse öğrenci imkanından yararlanmış olacak. Yaşlıysa bu imkandan faydalanacak. Bununla birlikte halkımız klimalı dolmuşlarla ulaşım hizmetini almış olacak" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Münir Karaloğlu Bilecik Subaşı Yerel Haberler

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