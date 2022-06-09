Bilecik'te şehir içi dolmuş ücretlerine zam - Haberler

Bilecik'te şehir içi dolmuş ücretlerine zam
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bilecik'te şehir içi dolmuş ücretlerine zam yapıldı.
Bilecik'te şehir içi dolmuş ücretlerine zam yapıldı.
Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın onayıyla artan akaryakıt fiyatları sonrası şehir içi dolmuş ücretlerine zam yapıldı. Yapılan zamdan sonra şehir içi dolmuş ücreti tam 6 TL, öğrenci 5 TL oldu. Gölet, YHT, Terminal, Küplü-Başköy tam 7,5 lira, öğrenci 7 TL'ye, Aşağıköy ise tam 7 TL, öğrenci ise 6,5 liraya yükseldi. - BİLECİK
İhlas Haber Ajansı / Yerel