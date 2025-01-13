Bilecik'te Sahte Alkol Satışı Yapan C.A. Tutuklandı

Haber: Gökay Şimşek

(BİLECİK) Bilecik'te sahte alkollü içki şüphesi ile geçtiğimiz Cuma günü hastaneye kaldırılan 2 kişiye, içki satışını yaptığı belirlenen C.A. tutuklandı.

Gözaltına alınan C.A. emniyet sorgusununun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M tipi cezaevine gönderildi. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri devam eden 2 kişinin ise hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Bilecik Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şu bilgilere yer verildi:

"10.01.2025 ve 11.01.2025 tarihlerinde Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran iki vatandaşımız, alkol zehirlenmesi şüphesiyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştır. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucunda, vatandaşlarımızın tükettiği alkollü içkilerin ilimizde ikamet eden C.A. isimli şahıs tarafından üretildiği tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde, C.A.'nın bu içkileri başka bir ilden temin ederek satışını gerçekleştirdiği belirlenmiştir. Yakalanarak gözaltına alınan C.A.,emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilmiştir. Halkımızın sağlığını tehdit eden bu tür yasa dışı üretim ve satış faaliyetlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."