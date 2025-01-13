Üye Girişi
Haberler
Karayolları Genel Müdürlüğü açıkladı! Köprü ve otoyol ücretlerine zam

Köprü ve otoyol ücretlerine zam! İşte zamlı fiyatlar
DEM Parti'nin ziyaret ettiği Figen Yüksekdağ'dan açıklama: Sürece katkı sunmaya hazırız

DEM Parti'nin ziyaret ettiği Figen Yüksekdağ'dan ilk açıklama
Ne kadar Suriyeli ülkesine dönecek? Şara tarih ve sayı verdi

Ne kadar Suriyeli ülkesine dönecek? Şara tarih ve sayı verdi
Danimarka'dan Trump'a gözünü diktiği Grönland için yeşil ışık

Danimarka'dan Trump'a gözünü diktiği Grönland için yeşil ışık

Bilecik'te Sahte Alkol Satışı Yapan C.A. Tutuklandı

Bilecik'te Sahte Alkol Satışı Yapan C.A. Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te sahte alkollü içki şüphesi ile hastaneye kaldırılan 2 kişinin durumunun kritik olduğu belirtilirken, içki satışını yaptığı tespit edilen C.A. tutuklandı.

Haber: Gökay Şimşek

(BİLECİK) Bilecik'te sahte alkollü içki şüphesi ile geçtiğimiz Cuma günü hastaneye kaldırılan 2 kişiye, içki satışını yaptığı belirlenen C.A. tutuklandı.

Gözaltına alınan C.A. emniyet sorgusununun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M tipi cezaevine gönderildi. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri devam eden 2 kişinin ise hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Bilecik Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şu bilgilere yer verildi:

"10.01.2025 ve 11.01.2025 tarihlerinde Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran iki vatandaşımız, alkol zehirlenmesi şüphesiyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştır. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucunda, vatandaşlarımızın tükettiği alkollü içkilerin ilimizde ikamet eden C.A. isimli şahıs tarafından üretildiği tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde, C.A.'nın bu içkileri başka bir ilden temin ederek satışını gerçekleştirdiği belirlenmiştir. Yakalanarak gözaltına alınan C.A.,emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilmiştir. Halkımızın sağlığını tehdit eden bu tür yasa dışı üretim ve satış faaliyetlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."

Kaynak: ANKA / Yerel
img

Emekli vatandaştan Erbakan'a soğuk duş: Sana hakkımı helal etmiyorum
img

Danimarka'dan Trump'a gözünü diktiği Grönland için yeşil ışık
img

Gizemli virüs dalga dalga yayılıyor! 155 kişi aniden kel kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'deki yangın söndürme çalışmalarına mahkumlar da katıldı

Yangın söndürme çalışmalarına mahkumlar da katıldı
Fenerbahçe'den maç biter bitmez flaş Galatasaray açıklaması

Fenerbahçe'den maç biter bitmez flaş Galatasaray açıklaması
İsrailli bakandan 1 milyon Yahudi'ye gasp çağrısı: Fırsattan yararlanalım

İsrailli bakandan 1 milyon Yahudi'ye gasp çağrısı
Emekli vatandaştan Erbakan'a tepki: Sana hakkımı helal etmiyorum, Erdoğan'ı destekledin

Emekli vatandaştan Erbakan'a soğuk duş: Sana hakkımı helal etmiyorum
Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi

Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye bir basamak geriledi

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye bir basamak geriledi

Son Dakika Haberleri

13 Ocak 2025 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 13 Ocak Pazartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar list 13 Ocak 2025 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 13 Ocak Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Ocak Pazartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Hangisi Erzurum'dadır? Zeugma Antik Kenti Erzurum'da mı, Nemrut Dağı Erzurum'da mı, Tortum Şelalesi Erzurum'da mı, Damlataş Mağarası Erzurum'da mı? Tekirdağ okullar tatil mi 13 Ocak Pazartesi (Son Dakika Tekirdağ Valiliği)? ŞİFRESİZ Real Madrid Barcelona CANLI İZLEME linki var mı? Real Madrid Barcelona GOLLER - ÖZET izle Tivibu GO! Güney Kore'de yasal olarak sadece kimler masör ya da masöz olabilir? Real Madrid - Barcelona maçı nerede, hangi ülkede, hangi şehirde, hangi statta oynanıyor?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.