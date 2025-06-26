Bilecik'te Sağlıklı Hayat Akademisi Kapsamında Eğitim Düzenlendi
Bilecik Sağlıklı Hayat Merkezi'nde muhtarlara yönelik düzenlenen 'Saha Elçileri Eğitimi' programında sağlık farkındalığı, ilk yardım ve temel sağlık uygulamaları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
Bilecik'te Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA) programı kapsamında 'Saha Elçileri Eğitimi' düzenlendi.
Bilecik Sağlıklı Hayat Merkezi'nde, il merkezi ve köylerden gelen muhtarlara toplum sağlığına yönelik farkındalık çalışmaları, ilk yardım bilgileri ve temel sağlık uygulamaları hakkında bilgilendirme ve uygulamalı eğitimler düzenlendi. Eğitim programında koruyucu sağlık hizmetleri konusunda çeşitli başlıklarda sunumlar yapılarak katılımcıların sağlık okuryazarlığı desteklendi.
Öte yandan eğitimin amacımız; toplumun her kesimine ulaşarak sağlık bilincini artırmak olduğu söylendi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel