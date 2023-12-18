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Bilecik'te Sağlık Hizmetlerine Yatırım

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Bilecik'te sağlık adına önemli adımlar atılırken, 2023 yılında yaklaşık 35 milyon liralık tıbbi cihaz yatırımı yapıldı. Bilecik'in sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için 2024 yılında ise 53 milyon liralık tıbbi cihaz yatırımı planlandı.

Bilecik'te sağlık adına önemli adımlar atılırken, 2023 yılında yaklaşık 35 milyon liralık tıbbi cihaz yatırımı yapıldı.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı'nın başkanlığındaki toplantıda, İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı hastane ile ağız ve diş sağlığı merkezlerinin 2024 yılı merkezi tıbbi cihaz alımı planlamaları, sağlık tesislerinin başhekimleri, uzman teknik üyeleri ve İl Sağlık Müdürlüğü idarecileri katılımı ile yapıldı. Sağlık hizmet sunumunda teşhis ve tedavi hizmetlerinin her aşamasında tıbbi cihazların kullanılmakta olduğu belirtildi.

Bilecik'in sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için 2023 yılında yaklaşık 35 milyon liralık tıbbi cihaz yatırımı gerçekleştirilirken, Sağlık Bakanlığı'na sunulan planlama çerçevesinde 2024 yılında 53 milyon liralık tıbbi cihaz yatırımı yapılarak Bilecik'te sunulan özellikli sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi planlandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İl Sağlık Müdürlüğü Bilecik Haberler

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