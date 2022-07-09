Bilecik'te sağanak yağışa yolda yakalanan araçlar suya gömülürken, birçok işyeri sular altında kaldı - Haberler

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Bilecik'te sağanak yağışa yolda yakalanan araçlar suya gömülürken, birçok işyeri sular altında kaldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bilecik'te sağanak yağışa yolda yakalanan araçlar suya gömülürken, birçok işyeri sular altında kaldı

Bilecik'te aniden bastıran sağanak yağış hayatı felç ederken, yağışa yolda yakalanan araçlar suya gömüldü.

Bilecik'te aniden bastıran sağanak yağış hayatı felç ederken, yağışa yolda yakalanan araçlar suya gömüldü.

Bilecik kent merkezinde öğleden sonra bastıran sağanak yağış sonrası birçok işyeri ve evi sular basarken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Başta Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi kavşağı, Çınarlar mevkii ve İstasyon Mahallesi Söğüt Kavşağında suların yarım metreyi bulması gözlerden kaçmadı. Bu mevkilerde araçlar adeta suya gömülürken, kent genelinde birçok işyeri ve ev de sular altında kaldı. - BİLECİK

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