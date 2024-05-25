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Bilecik'te Sağanak Yağış ve Dolu Yağışı Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Başladı

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Bilecik ve ilçelerinde yaşanan sağanak yağış ve dolu yağışı sonrası tarımsal alanlarda meydana gelen zararların tespiti için çalışmalara başlandı.

Bilecik'te yaşanan olumsuz hava koşullarının ardından hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Bilecik ve ilçelerini etkisi altına alan sağanak yağış ve dolu yağışı sonrası birçok ilçe ve köylerde hayat şartları olumsuz yönde etkilendi. Yenipazar, Söğüt, Gölpazarı, Bozüyük ve Osmaneli ilçelerinde etkili olan dolu yağışı, sera alanlarında büyük zararlara yol açtı. Yaşanan durumun ardından Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş başkanlığında teknik ekiplerce tarımsal alanlarda hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Olay yerinde tarım arazilerinin zarar gördüğü alanları inceleyen İl Müdürü Yoldaş, "Hasar tespit çalışmalarımızı başlattık ve sürdürmeye devam edeceğiz. Bu sene meydana gelen çeşitli hava olaylarından etkilenen meyvelerimiz, sebzelerimiz varken üstüne yaşanan dolu yağışı sonrası zararımız oluşmuştur. İyileştirmek adına neler yapabileceğimizi tespit ederek devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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