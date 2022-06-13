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Bilecik'te sağanak yağış etkili oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bilecik'te sağanak yağış etkili oldu

Bilecik'te yarım saat adeta bardaktan boşalırcasına yağan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Bilecik'te yarım saat adeta bardaktan boşalırcasına yağan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Bilecik'te 4 gündür aralıklarla süren yağmur yağışı bugün adeta bardaktan boşalırcasına yağdı. Yarım saat etkisini gösteren kuvvetli yağmur hayatı adeta felç etti. Vatandaşlar bir yerden bir yere gütmekte zorluk çekerken, sokak aralarında biriken su birikintileri yolların küçük bir havuza dönüşmesine sebep oldu. Yağış ardından kent merkezinde hayat normale dönerken, belediye ekipleri herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için teyakkuza geçtiler. Eski otogarda bulunan merdivenlerde ise yağmur suları adeta şelale oluştururken, bir apartmanın bodrum katını da su bastı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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