Bilecik'te Sabah Saatlerinde Yoğun Sis Etkili Oldu

Bilecik'te sabah saatlerinde sis etkili olurken, görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Sabah saatlerinde etkisini arttıran sis nedeniyle kara yolundaki sürücüler trafikte seyretmekte zorlandı. Özellikle Bilecik-Osmaneli kara yolu sanayi rampası ile Yüksek Hızlı Tren güzergahında sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Polis ekipleri, kentte trafiğin yoğun olduğu noktalarda olumsuzluk yaşanmaması için sürücüleri uyardı. - BİLECİK