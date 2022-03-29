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Bilecik'te ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bilecik'te ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Bilecik'te Ramazan ayına sayılı günler kala sofraların vazgeçilmesi pidenin fiyatları belli oldu.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te Ramazan ayına sayılı günler kala sofraların vazgeçilmesi pidenin fiyatları belli oldu.

Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından hazırlanan ücret tarifesinde Bilecik'te Ramazan pidesinin fiyatı 320 gram 6 TL olarak belirlendi. Susamlı ve yumurtalı pide fiyatları kent merkezinde serbest bırakıldı.

Öte yandan geçtiğimiz yıl 300 gram 3 TL, yumurtalı susamlı 4 TL, sade 600 gram 6 TL, yumurtalı susamlı 600 gram 8 TL olarak satılmıştı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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