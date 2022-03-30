Bilecik'te ramazan öncesi tüm cadde ve sokaklarda yıkandı - Haberler

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Bilecik'te ramazan öncesi tüm cadde ve sokaklarda yıkandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bilecik'te ramazan öncesi tüm cadde ve sokaklarda yıkandı

Bilecik Belediyesi tarafından şehrin birçok mahallesindeki cadde ve sokaklar yıkanarak temizleniyor.

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi tarafından şehrin birçok mahallesindeki cadde ve sokaklar yıkanarak temizleniyor.

Kış mevsiminde yapılan karla mücadele çalışmaları sırasında yollara dökülen kum ve tuz atıkları, yapılan çalışmalarla temizleniyor. Orta refüjler başta olmak üzere park ve dinlenme alanlarında da gerekli temizlik çalışmalarını yerine getiren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bekleme durakları ve oturma alanlarında da yıkama ve temizleme çalışmalarını yerine getiriyor. - BİLECİK

Bilecik'te ramazan öncesi tüm cadde ve sokaklarda yıkandı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik, Yerel, Haberler

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