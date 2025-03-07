Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu

Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu
Esad'a bağlı güçlerle çatışma! 70 kişi öldü, 2 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Yanı başımızda büyük çatışma! En az 70 kişi öldü, sokaklar kapatıldı
Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi

Canlı yayında aldığı haber sonrası yüzü şekilden şekile girdi
AB, Rusya'ya karşı birleşti: Bugün tarih yazılıyor

Rusya'ya karşı birleştiler: Bugün tarih yazılıyor

Bilecik'te Ramazan Denetimleri Artırıldı

Bilecik'te Ramazan Denetimleri Artırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Ramazan ayı dolayısıyla fırın ve marketlere yönelik sıkı denetimlerin gerçekleştirildiğini açıkladı. Yoldaş, gıda güvenilirliğinin önemine dikkat çekti.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş'ın koordinasyonuyla Ramazan ayı dolayısıyla kent genelinde fırın ve marketlere sıkı denetim gerçekleştirdi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü personelleri ile birlikte Ramazan ayında tüketimi artması muhtemel ürünlerin üretim ve satış yerleri olan fırın, pastacılık ürünleri, unlu mamulleri ve marketlere yönelik denetimler gerçekleştirildi. İl Müdürü Yoldaş gerçekleşen denetim sonrası kısa açıklamasında; "Ramazan ayı boyunca denetimler artırılarak devam edecektir. Ülkemizde üretilen, satılan ve tüketime sunulan gıdaların güvenilirliğine yönelik resmi kontroller Bakanlığımızca ürün ve riskler bazında hazırlanan ve her yıl güncellenen resmi kontrol planları çerçevesinde yürütülmektedir" dedi.

Yoldaş, "Gıda güvenilirliğini temennini yürüttüğümüz bu faaliyetlerin özellikle ramazan ayı boyunca da aksatılmadan yürütülmesi önem arz etmektedir" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Yarışmaya katılmış! İşte Ece Gürel'in en büyük hayali
img

Herkes basın toplantısındaki bu halini konuşuyor
img

Fenerbahçe'yi yıkan futbolcu Okan Buruk'un gözdesi çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şile Belediye Başkanı işi şova döküp serumla meclise geldi

Belediye başkanı işi şova döküp meclise serumla geldi
Kadın konuğundan Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?

Kadın konuktan şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?
Ülker'den market raflarından ürünlerinin kaldırılmasına cevap geldi

Ülker, raflardan ürünlerinin kaldırılmasına böyle tepki gösterdi
Vedat Milor'a 'Kent Lokantası' soruşturması! İmamoğlu'ndan ilk tepki

Bakanlık harekete geçti! Vedat Milor'a "Kent Lokantası" soruşturması
Hayatını kaybeden Ece Gürel'in son paylaşımında dikkat çeken ifadeler

Hayatını kaybeden Ece Gürel'in son paylaşımında dikkat çeken ifadeler
Dev bütçeli dönem dizisi daha başlamadan bitti

Dev bütçeli dönem dizisi daha başlamadan bitti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.