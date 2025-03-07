Bilecik'te Ramazan Denetimleri Artırıldı

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş'ın koordinasyonuyla Ramazan ayı dolayısıyla kent genelinde fırın ve marketlere sıkı denetim gerçekleştirdi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü personelleri ile birlikte Ramazan ayında tüketimi artması muhtemel ürünlerin üretim ve satış yerleri olan fırın, pastacılık ürünleri, unlu mamulleri ve marketlere yönelik denetimler gerçekleştirildi. İl Müdürü Yoldaş gerçekleşen denetim sonrası kısa açıklamasında; "Ramazan ayı boyunca denetimler artırılarak devam edecektir. Ülkemizde üretilen, satılan ve tüketime sunulan gıdaların güvenilirliğine yönelik resmi kontroller Bakanlığımızca ürün ve riskler bazında hazırlanan ve her yıl güncellenen resmi kontrol planları çerçevesinde yürütülmektedir" dedi.

Yoldaş, "Gıda güvenilirliğini temennini yürüttüğümüz bu faaliyetlerin özellikle ramazan ayı boyunca da aksatılmadan yürütülmesi önem arz etmektedir" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK