Bilecik'te Ramazan Dayanışması: Askıda Pide Uygulaması Başlatıldı
Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası tarafından başlatılan 'Askıda Pide' uygulaması kapsamında, Vali Şefik Aygöl vatandaşlara pide dağıttı. Ramazan'da dayanışmanın önemine vurgu yapıldı.
Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası tarafından başlatılan "Askıda Pide" uygulaması kapsamında, vatandaşlara pide dağıtıldı.
Bu anlamlı etkinliğe Bilecik Valisi Şefik Aygöl'de destek vererek, vatandaşlara pide dağıttı. Vali Aygöl, Ramazan'ın paylaşma ayı olduğuna vurgu yaparak, "Bu mübarek ayda dayanışmayı artırmak, sofralarımızı ve gönüllerimizi paylaşmak en büyük kazancımızdır" dedi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel