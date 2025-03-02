Bilecik'te Ramazan Dayanışması: Askıda Pide Uygulaması Başlatıldı

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası tarafından başlatılan "Askıda Pide" uygulaması kapsamında, vatandaşlara pide dağıtıldı.

Bu anlamlı etkinliğe Bilecik Valisi Şefik Aygöl'de destek vererek, vatandaşlara pide dağıttı. Vali Aygöl, Ramazan'ın paylaşma ayı olduğuna vurgu yaparak, "Bu mübarek ayda dayanışmayı artırmak, sofralarımızı ve gönüllerimizi paylaşmak en büyük kazancımızdır" dedi. - BİLECİK