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Bilecik'te Ramazan Ayı'nın İlk İftarı Birlik ve Beraberlik İçinde Gerçekleşti

Bilecik'te Ramazan Ayı'nın İlk İftarı Birlik ve Beraberlik İçinde Gerçekleşti
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, eşi Nazlı Aygöl ve çeşitli kurumların katılımıyla düzenlenen iftar programında huzurevi sakinleri, çocuklar ve özel bireylerle bir araya gelinerek dayanışma ve paylaşmanın önemi vurgulandı.

Ramazan ayının ilk iftarı Bilecik'te birlik ve beraberlik içinde gerçekleştirildi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programında, huzurevi sakinleri, çocuklar, özel bireyler ve aileleriyle bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda, paylaşmanın ve dayanışmanın önemine vurgu yapıldı. Vali Aygöl, Ramazan'ın bereketini birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Ramazan, ailemizi ve toplumu birleştiren en güzel zamanlardan biridir. Bugün burada büyüklerimiz ve çocuklarımızla aynı sofrayı paylaşmak bizim için çok kıymetli" dedi.

Bilecik'te toplumsal dayanışma ve kardeşlik ruhunu pekiştiren bu anlamlı iftar, katılımcıların duaları ve hayır dilekleriyle sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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