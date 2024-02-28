Bilecik'te Polisler Öğrencilerle Buluştu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri polis ekiplerini yakından tanıyor.

Pazaryeri İlçe Emniyet Amirliğine bağlı görevliler 'Büyük Kalplere Minik Dokunuşlar' projesi ile Kınık köyünde ilkokul ve ortaokul öğrencileri ile bir araya geldi. Hem eğlenceli hem de öğretici bilgilendirme çalışması icra edildi.

Polis ekipleri, yarınları aydınlatan çocukların yüzünü güldürmenin paha biçilmez bir duygu olduğunu belirtti. - BİLECİK