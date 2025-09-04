Haberler

Bilecik'te polis vatandaşları dolandırıcılık konusunda uyardı

Bilecik'te polis ekipleri vatandaşları dolandırıcılık konusunda uyardı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi Kapalı Pazarı'nı ziyaret ederek vatandaşları dolandırıcılık ve genel güvenlik konularında bilgilendirdi. Ekipler, pazarı gezen vatandaşlarla bir araya gelerek dolandırıcılık çeşitleri, iletişim yoluyla dolandırıcılık ve genel güvenlik konularında farkındalık oluşturdu.

Polis yetkilileri, güvenliğin farkındalıkla başladığını vurgulayarak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
